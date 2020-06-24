Aeneas Kültür Rotası ve Antandros bakanlıkta görüşüldü
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Aeneas Kültür Rotası ve Antandros bakanlıkta görüşüldü

Balıkesir'in turizmi ile dikkatleri çeken ilçesi Edremit, Kültür ve Turizm Bakanlığında gerçekleşen toplantıda görüşüldü.

Aeneas Kültür Rotası ve Antandros bakanlıkta görüşüldü
24.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:11

Balıkesir'in turizmi ile dikkatleri çeken ilçesi Edremit, Kültür ve Turizm Bakanlığında gerçekleşen toplantıda görüşüldü.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında bir heyet Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti. Toplantıda Edremit ve turizm konuları masada görüşüldü.

Görüşme sonrası bir açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan "Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u Başkan Yardımcım Tayfun Gerkuş ve Özel Kalem Müdürüm Tayfun Canlı ile birlikte ziyaret ederek bölgemizin turizm potansiyelinin arttırılması ve kültürel değerlerimizin korunarak ileriye taşınabilmesine yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Bizim için son derece önemli olan Sabahattin Ali Müzesi'nin yanı sıra Aeneas Kültür Rotası, Altınoluk'taki Antandros Kazıları ve Güre'deki Astyra Kazılarına verdikleri destek ve bölgemize olan ilgilerinden dolayı Sayın Bakanımıza Edremitliler adına teşekkürlerimi ilettim." Dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Edremit Belediye Başkanı Sayın Selman Hasan Arslan ve beraberindeki heyetle bakanlığımızda bir araya geldik, ilçede kültür ve turizm alanında yürütülen çalışmaları görüştük." dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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