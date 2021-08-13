Aeneas Kültür Rotası Tescillendi

Türkiye'den başlayan ilk deniz rotası olan Aeneas Kültür Rotası tescillendi.

Türkiye'den başlayan ilk deniz rotası olan Aeneas Kültür Rotası tescillendi.

Avrupa Kültür Rotaları Enstitüsü tarafından onaylanan, Türkiye'den başlayan ilk deniz rotası olma özelliği ile Balıkesir'in tanıtımına büyük katkı sağlayacak rota; Truvalı kahraman Aeneas'ın uğradığı limanlar ile arkeolojik bölgelerden oluşan 5 ülkeyi kapsıyor.

Türkiye'den Avrupa'ya yeni bir kültür destinasyonu işlevine sahip olacak bu güzergah, söz konusu beş ülkenin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ören yerlerini, arkeolojik sit alanları ile kırsal ve doğal alanları birbirine bağlıyor.

Türkiye ile birlikte beş ülkenin dahil olduğu Aeneas Kültür Rotası, Çanakkale'den başlayarak Edremit İlçemizde bulunan Antandros'da yaşamının bir bölümünü geçirip daha sonra Roma'yı kuran Truvalı Aeneas'ın hikayesiyle can buluyor.

Geçtiğimiz gün Balıkesir'e ziyarette bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Avlu Kongre Merkezinde düzenlenen Aeneas Kültür Rotası Tanıtım Programında söz konusu rotanın tescili ile birlikte; sahip olunan rakipsiz kültür, tarih, doğa ve medeniyet zenginliğinin korunarak Türkiye için kazanca ve faydaya dönüşeceğini belirtti. Aeneas Kültür Rotası'nın Avrupa Konseyi Kültür Rotaları programının ilk arkeolojik rotası olmasıyla da ciddi bir değer taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Habermetre