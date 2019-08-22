AEK-Trabzonspor
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı ile Trabzonspor arasında oynanacak ilk karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: OAKA Spyros LouisHakemler: Daniel Siebert, Rafael Foltyn, Jan Seidel (Almanya)AEK: Barkas, Paulinho, Vranjes, Svarnas, Helder Lopes, Simao,...
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı ile Trabzonspor arasında oynanacak ilk karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: OAKA Spyros Louis
Hakemler: Daniel Siebert, Rafael Foltyn, Jan Seidel (Almanya)
AEK: Barkas, Paulinho, Vranjes, Svarnas, Helder Lopes, Simao, Simoes, Verde, Livaja, Mantalos, Nelson Oliveira
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth