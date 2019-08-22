AEK-Trabzonspor

22.08.2019 20:08

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı ile Trabzonspor arasında oynanacak ilk karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: OAKA Spyros Louis

Hakemler: Daniel Siebert, Rafael Foltyn, Jan Seidel (Almanya)

AEK: Barkas, Paulinho, Vranjes, Svarnas, Helder Lopes, Simao, Simoes, Verde, Livaja, Mantalos, Nelson Oliveira

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Kaynak: AA