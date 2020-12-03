AEK Athens - Braga UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 5. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bazı gruplardaki maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki AEK Athens - Braga Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de AEK Athens - Braga maçıdır. Peki AEK Athens - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

AEK ATHENS - BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

AEK Athens - Braga maçı 3 Aralık Perşembe günü (yani bu akşam) saat 20:55 'de başlayacaktır.

AEK ATHENS - BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

AEK Athens - Braga maçı Bein Sports beIN Connect kanalında yayınlanacaktır.

AEK ATHENS - BRAGA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Atina Olimpiyat Stadı, Atina'da oynanacak.