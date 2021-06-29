AEDAŞ yaz aylarında artan elektrik tüketimine karşı hazırlıklarını tamamladı
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AEDAŞ yaz aylarında artan elektrik tüketimine karşı hazırlıklarını tamamladı

AEDAŞ yaz aylarında artan elektrik tüketimine karşı hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Ekonomi

Antalya, Isparta ve Burdur'a dağıtım yapan Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), yaz aylarında yaşanan yoğun turizm hareketi, hava sıcaklıkları ve tarımsal sulama ile artan enerji talebini karşılamak için bakım onarım çalışmalarına ağırlık verdi.

Antalya, Isparta ve Burdur'a dağıtım yapan Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), yaz aylarında yaşanan yoğun turizm hareketi, hava sıcaklıkları ve tarımsal sulama ile artan enerji talebini karşılamak için bakım onarım çalışmalarına ağırlık verdi.

AEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, hat bakım çalışmalarının yanı sıra, trafo, alçak ve orta gerilim hatlarını termal kamera ve kısmi deşarj cihazları ile taramadan geçirdi.

Hizmet bölgesine bu yıl 700 milyon liralık yatırım yapmayı planlayan AEDAŞ, turizmin yoğun olduğu bölgeler için hazırlanmış master yatırım planı çerçevesinde, Alanya Kalesi ve bölgesinde mevcut şebekenin yenilenmesi, kapasite artırma ve mevcut hatların yer altına alınması ile Kemer, Belek ve Kaş'ta aydınlatma ve kapasite artırma yatırımlarının büyük bir kısmını sezon öncesinde tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, hizmet bölgelerinde yıl içindeki en yüksek tüketimin yaz aylarında yaşandığını ve bu nedenle yoğun bir tempo ile çalıştıklarını belirtti.

Özellikle bayramların yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle bölgede hızlı nüfus artışı yaşandığını ifade eden Müdüroğlu, hava sıcaklıkları ile yoğun nüfus hareketinin elektrik tüketimini artırdığına dikkati çekti.

Enerji sıkıntısı yaşanmaması için bahar aylarından itibaren çalıştıklarını aktaran Müdüroğlu, "Hava tahminlerini takip eden kurumumuz, hava şartlarına bağlı yaşanabilecek tüketim değerlerini analiz ederken biz de planlarımızı bu analizler doğrultusunda gözden geçiriyoruz. Yaz aylarında saha ekiplerimizi daha da güçlendirerek tüketicilerimize kesintisiz, güvenilir ve en kaliteli hizmeti sağlamak üzere tüm gayretimiz ile çalışmaktayız." ifadelerini kullandı.

Müdüroğlu, Kurban Bayramı boyunca da enerji sıkıntısı yaşanmaması için özel saha ekipleri oluşturduklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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AEDAŞ yaz aylarında artan elektrik tüketimine karşı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Ekonomi
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