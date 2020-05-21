AEDAŞ'tan çalışanlarına 22 bin 160 saatlik zorunlu iş güvenliği eğitimi
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AEDAŞ'tan çalışanlarına 22 bin 160 saatlik zorunlu iş güvenliği eğitimi

Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, çalışanlara bu yıl 22 bin 160 saat zorunlu iş güvenliği eğitimi verileceğini ve her bir çalışanın en az 16 saatlik eğitimle destekleneceğini bildirdi.

AEDAŞ'tan çalışanlarına 22 bin 160 saatlik zorunlu iş güvenliği eğitimi
21.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:52

Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, çalışanlara bu yıl 22 bin 160 saat zorunlu iş güvenliği eğitimi verileceğini ve her bir çalışanın en az 16 saatlik eğitimle destekleneceğini bildirdi.

Müdüroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik dağıtım sektörünün "çok tehlikeli işler" sınıfında yer aldığını belirtti.

Şirket olarak sıfır iş kazası hedefiyle çalıştıklarını ve bunun için çalışanlara düzenli eğitimler verdiklerini ifade eden Müdüroğlu, teorik olarak verilen zorunlu iş güvenliği eğitimlerini, sahaya yönelik teknik eğitimlerle de desteklediklerini kaydetti.

İş güvenliği ve çalışma mevzuatıyla sağlık konularını içeren zorunlu eğitimlerin yanı sıra özellikle yüksekte çalışma gibi sahada yüksek risk faktörü taşıyan alanlarda uyulması gereken kuralların uygulamalı olarak gösterildiğini ve ardından sınav yapıldığını anlatan Müdüroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sınavda başarılı olamayanlar sahaya çıkamıyor. Ayrıca Müşteri Teknik Hizmetleri birimi çalışanlarımızı müşteri işlemleri ile ilgili stres ve öfke kontrol yöntemi, motosikletli çalışanlarımızı da motosiklet güvenlik ekipmanları kullanımı ve önemini kapsayan eğitimler ile desteklemekteyiz. Bu yıl da çalışanlarımızın tamamına 22 bin 160 saat zorunlu iş güvenliği eğitimi vereceğiz ve her bir çalışanımız en az 16 saatlik eğitimle desteklenecek."

Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Müdüroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında belirtilen tedbirler doğrultusunda çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Çalışanlara maske, eldiven ve dezenfektan dağıtımı yaptıklarını aktaran Müdüroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Çalışanlarımızı hastalık ve hastalıktan korunma yolları konusunda sürekli detaylı olarak bilgilendiriyoruz. Pandemi nedeniyle tüm sahaya ek görevler verildi. Araçların en çok temas edilen kısımları günlük kullanımdan önce ve sonra dezenfektan ile temizleniyor. İş yerinde ve sahada sosyal mesafe kuralına uyma zorunluluğu var."

İlk yardım eğitimine de önem verdiklerini anlatan Müdüroğlu, çalışanların yüzde 30'unun Sağlık Bakanlığına bağlı noktalardan ilk yardım belgesi aldığını vurguladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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