AEDAŞ, otizme dikkati çekmek amacıyla "Farkındayız yanınızdayız" etkinliği gerçekleştirecek
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AEDAŞ, otizme dikkati çekmek amacıyla "Farkındayız yanınızdayız" etkinliği gerçekleştirecek

Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel
AEDAŞ, otizme dikkati çekmek amacıyla 'Farkındayız yanınızdayız' etkinliği gerçekleştirecek

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), otizm farkındalık ayına özel, otistik bireylerin toplum içinde yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek amacıyla "Farkındayız yanınızdayız" etkinliği düzenleyecek.

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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), otizm farkındalık ayına özel, otistik bireylerin toplum içinde yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek amacıyla "Farkındayız yanınızdayız" etkinliği düzenleyecek.

AEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Bizim Otizm Köyü'nde gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında MEB Otistik Bireyler Kurs Merkezi'nde aşçılık eğitimi alan otistik bireylerle kurabiye yapım atölyesi yapılacak.

Bahçede kurulacak masalarda AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, Bizim Otizm Köyü öğrencileriyle sohbet eşliğinde kurabiye hazırlayacak.

AEDAŞ'ın sosyal sorumluluk bilinciyle düzenlediği etkinlikle hem otizm farkındalığı yaratılacak hem de kurs merkezinin ihtiyaçlarının giderilmesi için katkı sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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