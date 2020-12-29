AEDAŞ'ın çevrim içi işlemlerinde yüzde 80 artış yaşandı
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AEDAŞ'ın çevrim içi işlemlerinde yüzde 80 artış yaşandı

29.12.2020 18:27 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:30
AEDAŞ'ın çevrim içi işlemlerinde yüzde 80 artış yaşandı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (AEDAŞ) çevrim içi işlemlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yüzden 80 artış olduğu bildirildi.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (AEDAŞ) çevrim içi işlemlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yüzden 80 artış olduğu bildirildi.

AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, yaptığı açıklamada, 2017 yılında Enerji Talep Sistemi (ETS) olarak ifade edilen çevrim içi sistemi devreye aldıklarını kaydetti.

2019'dan itibaren yeni abonelik süreçlerinden proje onay, bağlantı görüşü, dağıtım bağlantısı anlaşması imzalanması, tesisat kontrol ve geçici kabulleri ETS üzerinden yürütmeye başladıklarını belirten Müdüroğlu, "Salgın sürecinden önce de yeni abonelik işlemlerini ETS üzerinden yürüttüğümüz için müşterilerimiz herhangi bir sıkıntı yaşamadı. ETS sistemi bu süreçte ciddi anlamda işlerimizi kolaylaştırdı." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde yüz yüze gelmeden talep ve başvuruların oluşturulan özel e-posta adreslerinden yapılabildiğini aktaran Müdüroğlu, e-posta üzerinden çalışmayla hem işletmelerdeki müşteri trafiğinin önüne geçildiğini hem de müşteri memnuniyetinin sağlandığını vurguladı.

Ocak 2020'de online işlemlerin payının yüzde 60 seviyelerde olduğuna dikkati çeken Müdüroğlu, şunları ifade etti:

"Bu oran Ekim 2020 itibarıyla yüzde 80 seviyelerine ulaştı. Bu sırada müşterilerimiz Twitter'daki AEDAŞ Destek hesabımızı ve WhatsApp ihbar hattımızı da çok daha aktif kullandı. Antalya, Burdur ve Isparta'da 2,2 milyon aboneye hizmet veren AEDAŞ'a yılda yaklaşık 65 bin yeni abone geliyor. Şirket bu yeni abonelik süreçlerini ETS ve kayıtlı fen adamları üzerinden yürütüyor. Abonelerin neredeyse tamamı işlemlerini fen adamları üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştiriyor ve bu ciddi bir süre avantajı sağlanıyor. Fiziki olarak bir projeyi onaylatmak yaklaşık yedi gün sürerken işlemin online yapılması durumunda bu süre üç güne iniyor. AEDAŞ'ın online kanalından yapılan işlemler arasındaki proje onayı, bağlantı görüşü ve dağıtım bağlantı anlaşması imzalanması ilk üçte yer alıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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