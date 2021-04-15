AEDAŞ çalışma saatlerinde değişikliğe gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AEDAŞ çalışma saatlerinde değişikliğe gitti

AEDAŞ çalışma saatlerinde değişikliğe gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Covid-19 salgınına karşı Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya gidilirken sokağa çıkma kısıtlama saatleri de 19.00-05.00 olarak belirlendi.

Aşı yaptıran Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyayı salladı
Aşı yaptıran Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyayı salladı
Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı
Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı

Covid-19 salgınına karşı Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya gidilirken sokağa çıkma kısıtlama saatleri de 19.00-05.00 olarak belirlendi. Yeni önlemler çerçevesinde Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. de (AEDAŞ) işletme müdürlüklerinin çalışma saatlerini yeniden düzenledi. Yeni düzenlemeyle birlikte 8.00-12.30 ile 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verilecek.

"Çalışanların ve müşterilerin sağlığı için her türlü önlem alındı"

AEDAŞ, Türkiye'yi de etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı çalışanları ve müşterilerinin güvenliği için Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarını geçen yıldan bu yana büyük bir özenle uygulamaya devam ediyor. Antalya, Isparta ve Burdur'da 2 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren AEDAŞ, çalışan ve abonelerinin sağlığı için genel müdürlük, tüm şirket binaları ve işletme müdürlüklerinde dezenfeksiyon çalışmalarını, maske ve mesafe kurallarını taviz vermeden uyguluyor.

"Evde kal, işlemlerini evden yap"

Sağlık için evde kalmanın büyük önem taşıdığı bu dönemde AEDAŞ, işletme müdürlüklerine gelmeden AEDAŞ 186 mobil uygulaması, web sitesi, AEDASDestek sosyal medya hesabı ve ALO 186 çağrı merkezi üzerinden arıza, aydınlatma ve diğer teknik işlemlerini gerçekleştirme imkanı sunuyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Mario Draghi Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Ajda Pekkan Burak Deniz
Spor Ali Koç Ersun Yanal Hakan Kutlu Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AEDAŞ çalışma saatlerinde değişikliğe gitti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 16:57:34. #1.14#

title