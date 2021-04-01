AEDAŞ çalışanları, Bizim Otizm Köyü'nde "farkındayız, yanınızdayız" etkinliği düzenledi
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AEDAŞ çalışanları, Bizim Otizm Köyü'nde "farkındayız, yanınızdayız" etkinliği düzenledi

Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
AEDAŞ çalışanları, Bizim Otizm Köyü'nde 'farkındayız, yanınızdayız' etkinliği düzenledi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) çalışanları, otizmle ilgili farkındalık oluşturmak için aşçılık eğitimi alan otizmli bireylerle "Farkındayız, yanınızdayız" etkinliğinde buluştu.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) çalışanları, otizmle ilgili farkındalık oluşturmak için aşçılık eğitimi alan otizmli bireylerle "Farkındayız, yanınızdayız" etkinliğinde buluştu.

Konyaaltı ilçesi Akdamlar Mahallesi'nde AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu ve bazı çalışanlar, Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği (ANTOBDER) çatısı altında kurulan Bizim Otizm Köyü'ndeki aşçılık eğitimi alanlarla bir araya geldi.

Müdüroğlu, sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye çalıştıklarını, AEDAŞ olarak sadece faaliyet gösterdikleri alanlarda değil, kurumsal sosyal sorumluluk açısından da bölgede öncü olmayı hedeflediklerini söyledi.

AEDAŞ olarak otizm konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Müdüroğlu, "Bizim Otizm Köyü öğrencileriyle birlikte olmaktan mutluluk duyduk. Etkinliğimize katılan ve otistik bireylerin iyi şartlarda eğitim görmeleri için katkı sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Konyaaltı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mukaddes Birşen ise Bizim Otizm Köyü'nde farkındalık çalışması yaptıklarını anlattı.

Bizim Otizm Köyü'nün iki derslik ve öğretmenler odasından oluşan eski bir köy okulu olduğunu vurgulayan Birşen, "Kapalı köy okulu, Dışişleri Bakanlığı, kurumlar, hayırseverler ve otizmli bireylerin ailelerinin destekleriyle ayağa kaldırıldı. 2019'da açıldığımızda 19 öğrencimiz vardı, şimdi ise 42 öğrenciye eğitim veriyoruz. Burası hem otizmli ailelerin hem de bireylerin nefes aldığı bir yer." diye konuştu.

ANTOBDER Başkanı Perihan Bal da 2 Nisan Dünya Otizm Günü olduğunu, hızla artan otizme dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

Otizmli bireylerin aileleri olarak 2 Nisan'ı kutlamadıklarını farkındalık oluşturmaya çalıştıklarının dile getiren Bal, "Hakkımız, ihtiyacımız olan sorunlara dikkat çekmek istiyoruz. Bugün AEDAŞ bizi fark etti ve 'sizin için ne yapabiliriz' diye bize destek vermeye geldiler. Onun için bugün çok mutluyuz. 18 yaşından büyük otizmli bireylerin evlere kapanmasının önüne geçmeye çalışıyoruz ve burada onlara bir yuva oluşturduk." dedi.

Müdüroğlu ve beraberindekiler, Bizim Otizm Köyü'nü gezerek otizmli bireylerle sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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