Ae Arma-Elektropanç Prestijli Turizm Projeleriyle Büyüyor

Çırağan Sarayı Kempinski İstanbul (Renovasyon), Jumeirah Zabeel Saray, WOW Otel ve Rezidans gibi ünlü projelerin teknik müteahhitliğini üstlenen AE Arma-Elektropanç, faaliyet gösterdiği ülkelerde istihdama ve turizme de katkı sağlıyor.

Türkiye'nin lider teknik müteahhitlik firması AE Arma-Elektropanç, dünyanın en lüks ve prestijli otellerinin teknik müteahhitliğini üstlenmeye devam ediyor. Özellikle BAE'de üstlendiği projelerle adından söz ettiren şirket, Dubai'nin gözde bölgelerinden biri olan Business Bay'deki WOW Otel ve Rezidans'ı da referansları arasına katmış bulunuyor. 336 metreyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin en yüksek binalarından biri olma özelliğini de taşıyacak olan WOW Otel ve Rezidans, AE'nin üstlendiği dokuzuncu yeşil bina konseptli proje olacak.

LÜKS OTELLERE AE ARMA-ELEKTROPANÇ İMZASI

Orta Doğu'nun en büyük 25 teknik müteahhitlik firması arasında yer alan AE Arma-Elektropanç'ın Türkiye, KKTC, Azerbaycan ve Orta Doğu'da yer alan pek çok otel projesinde imzası bulunuyor. AE Arma-Elektropanç'ın üstlendiği WOW Otel ve Rezidans, Al Seef (Faz 4) ve Hyatt Place Hotel projeleri ise devam eden otel işleri arasında yer alıyor. AE Arma-Elektropanç aynı zamanda aralarında, Çırağan Sarayı Kempinski İstanbul (Renovasyon), Shahdag Kış Turizmi Kompleksi, Bab Al Qasr, Jumeirah Zabeel Saray'ın da olduğu pek çok prestijli ve lüks otelin teknik müteahhidi.

Gerçekleştirdikleri projelerle turizmin yanı sıra yerel istihdama da katkı sağladıklarını belirten AE Arma-Elektropanç CEO'su Burak Ç. Kızılhan; "Tüm projelerimizde modern teknolojileri yüksek işçilik ve mühendislik becerilerimizle birleştiriyoruz. Türkiye, KKTC, Azerbaycan ve Orta Doğu'da turizme katkı sağlayan lüks ve prestijli tesislerin teknik müteahhitliğini üstlendik. Ülkemizi global arenada en iyi şekilde temsil ederken, faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yerel istihdama da katkı sağlıyoruz. Proje gerçekleştirdiğimiz bölgelerin gelişmesine katkı göstermek de en büyük amaçlarımız arasında." diye konuştu.

ÇEVRE DOSTU SİSTEMLER KULLANILIYOR

AE Arma-Elektropanç, teknik müteahhitliğini üstlendiği otellerde ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayacak uygulamalara öncülük ediyor. Tasarımlar çerçevesinde en kaliteli, gelişmiş ve çevre dostu sistemleri kullanan AE Arma-Elektropanç, bakım ve işletme açısından da çevre dostu ve bakımı kolay sağlanan sistemlerle sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunuyor.