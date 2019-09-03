ADYÜ öğrencileri "Cendere" ile yarışacak

03.09.2019 14:14

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), TÜBİTAK tarafından Kocaeli'nde düzenlenecek "Efficiency Challenge Electric Vehicle" yarışlarına, elektrikli ve sürücüsüz yarış arabası "Cendere" ile katılacak.

Akademisyenler ve mühendislik fakültesi öğrencileri tarafından üretilen elektrikli ve sürücüsüz yarış arabası "Cendere", Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde 14-19 Eylül'de düzenlenecek "Efficiency Challenge Electric Vehicle" yarışmasında görücüye çıkacak.

"Yaman Team" adı verilen yarışma takımı tarafından tasarlanan ve montaj çalışmaları süren aracın test sürüşü ADYÜ Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bilgisayar, elektrik-elektronik ve makine mühendisliği bölümlerinin akademisyen ve öğrencileri tarafından gelecek hafta tarihi Cendere Köprüsü'nde gerçekleştirilecek.

"Üç aylık çalışmayla araç ürettik"

ADYÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şerif Çitil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrikli aracın üretimi için uzun süredir çalıştıklarını söyledi.

Aracın dış aksamının cam elyaflı kompozit malzemeden oluştuğunu anlatan Çitil, "İç aksamında ise krom alaşımlı malzeme kullandık. Aracın tasarımını gerçekleştirdikten sonra sanayide ustaların katkılarıyla fiber malzeme kullanarak üretimini gerçekleştirdik. Aracın kalıbını 'CNC' teknolojisiyle ürettik. Daha sonra cam elyaf takviyeli malzeme kullanarak kaportamızın üretimini gerçekleştirdik. Aracın iç şase kısmında da ağırlığını düşürecek şekilde malzeme seçimi yaptık. Üç boyutlu olarak şasenin tasarımını, en sonunda da imalatını gerçekleştirdik. " dedi.

Çitil, elektrik, makine ve bilgisayar mühendisliği bölümlerindeki 30 kişilik ekiple aracı tasarladıklarını belirtti.

Yarışmanın TÜBİTAK tarafından 14-19 Eylül'de Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde düzenleneceğini ifade eden Çitil, "Amacımız, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak otomobil üretmek. Benzin ya da dizel araçlara alternatif olarak gidebilecek şekilde imalatını gerçekleştirmek." diye konuştu.

Makine Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Cengiz Şahin ise TÜBİTAK tarafından düzenlenen elektrikli araç yarışmasına geçen yıl da katıldıklarını belirterek, "İlk yarışmada elektrik enerjisiyle çalışan araba ürettik. Bu yıl elektrik enerjili sürücüsüz araç ürettik. Üç aydır yarışmaya hazırlanıyoruz. Hocalarımızın yardımıyla sürücüsüz elektrikli araç tasarladık." dedi.

Elektrik Elektronik Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Göksu ise aracın iki fırçasız DC motoru anlatarak, "Bu motorlar 2,5 kilovat güce sahip. Amacımız hız değil, TÜBİTAK'ın düzenlediği alternatif enerjili yarışmalarda daha az enerji ile daha çok mesafe gitmek için üretilen bir motor" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA