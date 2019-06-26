Adygea Rüzgar Enerjisi Santrali'nin ilk rüzgar türbininin montajı tamamlandı

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un iştiraki olan Nova Wind, Rusya'nın güneyinde bulunan Adygea Rüzgar Santrali'nin ilk rüzgar türbini ünitesinin montajını başarıyla tamamladı. Rotorunun çapı 100 metre olan kulenin yüksekliği 149 metreye ulaşıyor.

Adygea Rüzgar Enerjisi Santrali'ndeki her bir rüzgar türbini 2,5 MW güce sahip. 100 metrelik kule 8 modüler bölümden oluşuyor. Her kulenin montajında 35 uzman, 4 vinç ve yardımcı makineler çalıştı. Rüzgar enerjisi santralinin montajı sırasında en karmaşık teknolojik işlemler, gondolları asmak için 120 metreye varan yükseklikte 500 ton yük kaldırma kapasitesine sahip olan benzersiz yüksek vinç, jeneratör ve önceden monte edilmiş kanatları olan göbek ile yapılıyor.

Adygea Rüzgar Enerjisi Santrali'nin diğer tüm 59 temeli, kulelerin montajına hazır durumda. Temellerin dökülmesi ve dayanıklılığının ayarlanması, rüzgar türbininin diğer inşa etaplarıyla karşılaştırıldığında daha uzun bir döngü gerektiriyor. Montaj çalışmaları, iki rüzgar parkı noktasında paralel olarak yürütülüyor.

Rüzgar parklarının yaşam döngüsünden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Andrey Nesteruk, şu değerlendirmede bulundu: "Adygea Rüzgar Enerjisi Santrali'nin inşaatıyla ilgili projeden önce bizim tip rüzgar türbininin montajı ve birimlerinin üretiminin büyük serilerde olmadığını dikkate alırsak, ilk rüzgar türbininde yüksek doğruluk ve iyi inşaat oranlarına ulaştık. Bu, sadece tedarikler açısından değil, seri üretimde tasarım belgelerinde yer alan şartlara doğru bir şekilde uyulup uyulmadığının kontrolü açısından da uluslararası tedarikçiler zincirinin iyi bir şekilde yönetilmesi sayesinde mümkün oldu. Bunun dışında montaj sürecinde hata ayıklamaya özen göstermek gerekiyordu. Tüm bu süreçlerin ülke için tamamen yeni bir sektörde ilk olarak bizim tarafımızdan hayata geçirildiğini hatırlatmak isterim. İlk montajın sonuçları sonraki rüzgar türbinlerinde montaj temposunun aşama aşama artacağını tahmin etmeyi mümkün kılıyor." - MERSİN

Kaynak: İHA