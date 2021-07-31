Advocaat, Irak Milli Takımı'nın başına geçti
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Advocaat, Irak Milli Takımı'nın başına geçti

Advocaat, Irak Milli Takımı'nın başına geçti
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Hollandalı teknik adam Dick Advocaat, Irak Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

Hollandalı teknik adam Dick Advocaat, Irak Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

Irak Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından 73 yaşındaki teknik adama "hoş geldin" derken, sözleşmenin detayları paylaşılmadı.

Advocaat, Irak Milli Takımı ile ilk resmi maçına 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde eylül ayında Güney Kore karşısında çıkacak.

2016-2017 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Advocaat, son iki yıldır ülkesinin Feyenoord takımında görev yapıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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