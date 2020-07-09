Adviyye Gül İsmailoğlu, kalkışmanın 4'üncü yıl dönümünde vurulduğu yerde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adviyye Gül İsmailoğlu, kalkışmanın 4'üncü yıl dönümünde vurulduğu yerde

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında 14 yaşında olmasına rağmen gösterdiği büyük cesaretle çıktığı yolda yediği kurşunla gazi olan bugün 18 yaşındaki Adviyye Gül İsmailoğlu, kalkışmanın 4'üncü yıl dönümünde vurulduğu yere gitti.

Adviyye Gül İsmailoğlu, kalkışmanın 4'üncü yıl dönümünde vurulduğu yerde
09.07.2020 09:59 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:10

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında 14 yaşında olmasına rağmen gösterdiği büyük cesaretle çıktığı yolda yediği kurşunla gazi olan bugün 18 yaşındaki Adviyye Gül İsmailoğlu, kalkışmanın 4'üncü yıl dönümünde vurulduğu yere gitti. İsmailoğlu, "Elimden geldiğince 15 Temmuz'u unutturmamak için çabaladım. Buradan her geçtiğimde ben o geceyi tekrar hatırlıyorum" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında 14 yaşında olan Adviyye Gül İsmailoğlu, ailesiyle birlikte gittiği Saraçhane'de darbeciler tarafından G3 mermisiyle vurularak gazi olmuştu. Küçük yaşına rağmen gösterdiği büyük cesaretle çıktığı yolda, darbecilerin hedefi olarak gazi olan Adviyye, yaşananların üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen hala aynı hislerle o anları hatırladığını söyledi. Genç gazi, darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümüne günler kala Saraçhane'ye vurulduğu noktaya gitti. Annesiyle vurulduğu yerde bir süre oturan gazi İsmailoğlu, 15 Temmuz'un unutturulmaması gerektiğini belirtti. Gazi, İBB önündeki 15 Temmuz şehitlerinin isim ve fotoğraflarının yer aldığı panoyu da annesiyle inceledi. Bu yıl üniversite sınavına giren genç gazi, doktor olup Türkiye'ye hizmet etmek istediğini de ifade etti.

"Anneme sormuştum ölürsek şehit olur muyuz diye"

15 Temmuz gecesini hiçbir zaman unutmayacağını ve unutturmayacağını söyleyen gazi Adviyye Gül İsmailoğlu, "O gece Cumhurbaşkanımız çıkıp da halkı meydanlara davet ettiğini söyleyince biz de ailecek annem, babam, ablam ben abdestlerimizi aldık birbirimizle helalleştik, dışarı çıktık. Aslında amacımız Valiliğe gitmekti ama sonra burada asker kılığına girmiş hainlerin barikat kurduğunu gördük. Kendilerini aşmaya çalışan insanları ayaklarından vuruyorlardı. Normalde insan önünde birilerinin vurulduğunu görünce oradan kaçmak ister ama o gece Rabbim bize öyle bir güç vermişti ki o vatan sevgisi, iman gücüyle biz korkusuzca üstlerine yürümeye başladık. Çıkarken de bunun aslında bilincindeydik. Ben anneme sormuştum hatta orada bize bir şey olursa ölürsek şehit olur muyuz diye. Annem de biz oraya vatanımız için gidiyoruz vatan sevgisi de imandandır dedi. Bizim geri çekilmeyeceğimizi anladılar, tabiri caizse mermilerini yağmur gibi yağdırmaya başladılar. Mecburen geri çekilmek zorunda kaldık ama asla kaçmak yok. Benimde yanıma bir yaralı düştü, ona bakmak için refleks olarak ayağa kalktım. Sırtımda bir acı hissettim. İlk önce bizi plastik mermiyle vurmuş olabileceklerini düşünüyordum. Onun da ne olduğunu bilmiyordum ama G3 gibi bir mermiyle o kadar acımasız olabileceklerini düşünemiyordum" dedi.

"15 Temmuz'u unutturmamak için çabaladım"

Gazi olduğu yerden her geçtiğinde o anları yeniden yaşadığını ifade eden İsmailoğlu, "G3 mermisi sol kolumdan girmiş, kürek kemiğimin ucunu parçalamış, akciğerlerimin ikisine de hasar vermiş. Sırtımda da 15 santim çapında bir delik açarak dışarı çıkmış o yüzden de sırtımda hissetmişim. Ben hep de söylüyorum gazi olduğum için Rabbime binlerce defa şükürler olsun diyorum. Mahkemelerde hala utanmazca bizimle konuşabiliyorlardı. İnkar edebiliyorlardı, o zaman 14 yaşındaydım, siz daha 14 yaşında küçük bir kız çocuğuyla baş edemediniz bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşünüyorsunuz diye yüzlerine sordum. 15 Temmuz Türkiye için olduğu gibi benim için de bir milattı. 4 yılda çok farklılıklar, değişimler oldu benim için elimden geldiğince 15 Temmuz'u unutturmamak için çabaladım. Çünkü eğer unutursak tekrarlanırdı Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi. Buradan her geçtiğimde ben o geceyi tekrar hatırlıyorum. Her geçtiğim adımda oraya düşen bir şehit olduğunu biliyorum. Benim vurulduğum anı hatırlıyorum, vatandaşlar Kurtuluş Savaşı'nı tekrar verdi. Doktor olmak istiyorum inşallah üniversite sınavına da girdim, sonuçları bekliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü Ekonomi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi Magazin
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 3. Sayfa
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek Güncel
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı Dünya
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Dolmabahçe'de hareketli anlar! Şüpheli kadın gözaltına alındı 3. Sayfa
Dolmabahçe'de hareketli anlar! Şüpheli kadın gözaltına alındı
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın yürek yakan feryatları
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın yürek yakan feryatları
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Erol Katırcıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Seda Sayan Demet Akalın
Spor Rıza Çalımbay Serdar Gürler Henry Onyekuru Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Anne İzmir Temmuz Türk Lirası
Şu an buradasınız: Adviyye Gül İsmailoğlu, kalkışmanın 4'üncü yıl dönümünde vurulduğu yerde - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 10:38:26. #1.15#
title