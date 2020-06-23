Adventures Dubai: Instagram fenomeni 'Supercar blondie' ile gerçek bir Formula 1 aracı sürdük Maceracı gazeteci Evan Bourke bu hafta Dubai'de Instagram fenomeni "supercarblondie" ile gerçek bir yarış pistinde gerçek bir Formula 1 aracı sürdü.

Maceracı gazeteci Evan Bourke bu hafta Dubai'de Instagram fenomeni "supercarblondie" ile gerçek bir yarış pistinde gerçek bir Formula 1 aracı sürdü. Dubai'de Autodrome pisti dünya üzerinde Formula 1 aracı deneyimi yaşayabileceğiniz birkaç mekandan bir tanesi.View on euronews Kaynak: Euronews.com