Adventures Dubai: Instagram fenomeni 'Supercar blondie' ile gerçek bir Formula 1 aracı sürdük
Maceracı gazeteci Evan Bourke bu hafta Dubai'de Instagram fenomeni "supercarblondie" ile gerçek bir yarış pistinde gerçek bir Formula 1 aracı sürdü.
23.06.2020 19:30 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:43
Maceracı gazeteci Evan Bourke bu hafta Dubai'de Instagram fenomeni "supercarblondie" ile gerçek bir yarış pistinde gerçek bir Formula 1 aracı sürdü. Dubai'de Autodrome pisti dünya üzerinde Formula 1 aracı deneyimi yaşayabileceğiniz birkaç mekandan bir tanesi.View on euronews
Kaynak: Euronews.com