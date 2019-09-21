'Advent' ile ilk atışlar başarıyla gerçekleştirildi

'Advent' ile ilk atışlar başarıyla gerçekleştirildi

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı ve Havelsan mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi 'ADVENT' ile ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

21.09.2019 16:23
'Advent' ile ilk atışlar başarıyla gerçekleştirildi

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı ve Havelsan mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi 'ADVENT' ile ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tamamen milli olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Havelsan A.Ş. mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi 'ADVENT' ile TCG Kınalıada gemimizden ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi" denildi. Atışlar sırasında çekilen video da Twitter'da paylaşıldı. Videoda, hedeflerin tam isabetle vurulduğu görüldü. 

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et