ADVAK Aşure Etkinliği Gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ADVAK Aşure Etkinliği Gerçekleştirdi

ADVAK Aşure Etkinliği Gerçekleştirdi
Bültenler - Haberler | Güncel

Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfı (ADVAK) Muharrem Ayı dolayısı ile aşure etkinliği düzenledi.

Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfı (ADVAK) Muharrem Ayı dolayısı ile aşure ikramında bulundu.Yapılan etkinlik Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfı'nın Ankara'da bulunan binasında yapıldı.

Adıyaman işadamı Kemal Aslan himayelerinde AD-VAK da aşure ikram edildi.

Aşure duasını Mustafa Alkan dede yaptı. Vakıf başkanı Şevket Gürsoy tüm katılımcılara selama konuşması yaptı. Vakfa her zaman destek veren Kemal Aslan beye teşekkür ederken, Muharrem ayının tüm İslam âlemine barış, huzur getirmesi ve kardeşliğe vesile olması dileğinde bulundu.

Etkinliğe milletvekilleri, bürokratlar, çok sayıda Adıyamanlı ve vakıf yönetimi katıldı.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Vladimir Putin Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Ebru Şallı Bülent Ersoy Aleyna Tilki Fahriye Evcen
Spor Marcao Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ADVAK Aşure Etkinliği Gerçekleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 10:44:46. #1.15#

title