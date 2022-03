ADÜFEST coşku ile başladı

SELÇUK, İZMİR (İHA) - ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri, 7 Mart 2022 tarihinde Adnan Menderes Üniversitesi Spor Kompleksi Kapalı Spor Salonu'nda başladı.

Dans gösterilerinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bilimsel donanımın yanı sıra kültürel ve sosyal etkinliklere büyük önem verdiğini ifade etti. Öğrencilerin her zaman yanında ve destekçisi olduğunu vurgulayan Aldemir, "Önceliğimiz, öğrencilerinin her güçlüğe ve yeniliğe hızla uyum sağlayabilme yeteneğine sahip, açık görüşlü, etik, öğrenmesini bilen ve seven, derinlikleri olan bireyler olarak hayata atılmalarını sağlamak. ADÜFEST'in şenlik havasını yaşatmasını amaçlıyoruz. Spor etkinlikleri ile başlayıp kültür sanat etkinlikleri ile taçlanacak olan Ramazan Ayı'na özgü etkinliklerin de yer alacağı şenliklerin verimli geçmesini temenni ediyorum. Hayırlara vesile olsun" dedi.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Burçin Ölçücü'nün çiçek takdiminin ardından Tıp Fakültesi ve Köşk Meslek Yüksekokulu'nun basketbol karşılaşması Rektör Aldemir'in hava atışıyla başladı.

Açılışa, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. - AYDIN