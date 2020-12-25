ADÜ Ziraat Fakültesi, Tarım Kongresine ev sahipliği yapacak
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ADÜ Ziraat Fakültesi, Tarım Kongresine ev sahipliği yapacak

25.12.2020 10:04 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:09
ADÜ Ziraat Fakültesi, Tarım Kongresine ev sahipliği yapacak

11. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi 2021 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek.

11. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi 2021 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek.

Diyarbakır' da çevrimiçi olarak düzenlenen kongrenin sonunda, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile yarışan ADÜ Ziraat Fakültesi yüzde 66 oy oranıyla 11. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresine ev sahipliği yapmaya hak kazandı.

Ziraat Fakültesi Dekan v. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu "İlk olarak 2011 yılında Ege Üniversitesi tarafından organize edilerek başlayan 11. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresini 2021 yılında Ziraat Fakültemizde gerçekleştirecek olmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi. - AYDIN

ADÜ Ziraat Fakültesi, Tarım Kongresine ev sahipliği yapacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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