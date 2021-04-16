ADÜ Ziraat Fakültesi'nden 'Aydın Çam Fıstığı' coğrafi işaretlerine katkı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi, Aydın'da üretimi yapılan tarım ürünlerinin coğrafi olarak işaretlenmesinde önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi, Aydın'da üretimi yapılan tarım ürünlerinin coğrafi olarak işaretlenmesinde önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Aydın Kestanesi, Aydın Memecik Zeytin Yağı ve Aydın Memecik Zeytini coğrafi tescillerinden sonra Aydın Çam Fıstığı üç aylık itiraz sürecinden sonra coğrafi işaret belgesi alacak.

Aydın Ticaret Borsası tarafından 19 Haziran 2019 tarihinde müracaatı yapılarak koruma altına alınan Aydın Çam Fıstığı'nın, Türk Patent ve Marka Kurumu ve ilgili kurumlar nezdinde incelenmesinin ardından coğrafi işaret başvurusu, 1 Nisan 2021 tarihli Türk Patent Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlandı. Aydın Ticaret Borsası tarafından coğrafi işaret başvurusuna esas olmak üzere, dosya hazırlanmasında Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden Dr. Burak Erdem Algül'ün doktora tezinin verileri esas alındı. Bu süreçte Aydın Ticaret Borsası Genel Sekreteri Neslihan Duymaz ile borsa çalışanları Seren Selvi, Cansu Başaran Caner, Cansu Karabulut ile Marka Danışmanı Huriye Özener'in katkıları ile bülten yayınlandı. Aydın Ticaret Borsası tarafından yapılan başvuruya herhangi bir itiraz olmaması durumunda Aydın Çam Fıstığı üç ay sonra coğrafi işaret belgesini alacak.

Aydın'ın önemli ürünleri olan Aydın Kestanesi (TR ve AB) ile Aydın Memecik Zeytinyağı ve Aydın Memecik Zeytininin de Aydın Ticaret Borsası tarafından başvurusunun yapıldığını ve Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü katkıları ile coğrafi işaretlerin alınmasına destek sağlandığını belirten ADÜ Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Aydın'da üretimi yapılan tarım ürünlerinin önemine vurgu yaptı. Aydın tarımına katkı sunmaya devam edeceklerini belirten Prof. Dr. Gençsoylu, başta Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Öğretim Üyelerine ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, ADÜ Sınai Haklar Destek Birimi ile Aydın Ticaret Borsası iş birliği ve Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden Prof. Dr. Engin Ertan'ın desteğiyle Aydın Kestanesi için coğrafi işaret alınması amacıyla Türk Patent Enstitüsü'ne 7 Aralık 2010 tarihinde başvuru yapıldığını belirterek, "Resmi Gazete'de yayınlanarak Aydın Kestanesi menşe adı olarak tescil edildi. Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan sonra ise Aydın Kestanesi coğrafi işaret başvurusu için Avrupa Birliği süreci başlatıldı. Aydın Ticaret Borsası tarafından Avrupa Birliğine yapılan başvuru da 5 yıl sonunda kabul gördü ve 24 Eylül 2020 tarihinde Avrupa Komisyonu Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak PDO-TR-1362 numarası ile Aydın Kestanesi tescil edildi" dedi.

Aydın Ticaret Borsası tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusu yapılan Aydın Memecik Zeytinyağı coğrafi işaret başvurusunun Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninde 16 Haziran 2020 tarihinde yayınlandığını belirten Prof. Dr. Gençsoylu, "Aydın'ın en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan Aydın Memecik Zeytini, Aydın Ticaret Borsası'nın girişimleriyle 2020 yılında Coğrafi İşaret Tescili alarak, Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlandı. Bu süreç, yine ADÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden Prof. Dr. F. Ekmel Tekintaş, Prof. Dr. Engin Ertan ve Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliğinden Doç. Dr. Aslı Yorulmaz ile birlikte Aydın Ticaret Borsası personeli ile marka danışmanı Huriye Özener'in katkıları ile gerçekleşti" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı