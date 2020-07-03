ADÜ Ziraat Fakültesi mezuniyet töreni online gerçekleşti Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi 2019-2020 Eğitim Yılı Mezuniyet Töreni, online olarak ADÜ TV üzerinden canlı yayında gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi 2019-2020 Eğitim Yılı Mezuniyet Töreni, online olarak ADÜ TV üzerinden canlı yayında gerçekleşti.

Törende, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Ziraat Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu ve Dönem Birincisi Yalçın Yılmaz konuşma yaptı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir konuşmasında, genç ziraat mühendislerinin üniversite hayatının sadece eğitimle sınırlı olmadığını, bulundukları ortamdan kazanılan vizyon ve değerlerin bu eğitimin ayrı bir parçası olduğunu unutmamalarını söyledi.

Konuşmaların ardından Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, mezunlar kütüğüne 2019-2020 dönemi fakülte birincisi adına plaket çaktı. Dokuz bölümden mezun durumunda olan 311 öğrencinin sırayla isimlerinin okunmasının ardından kep atma görüntüleri ile tören sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA