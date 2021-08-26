ADÜ Ziraat Fakültesi ile Alman firmasının Türkiye temsilcisi arasında iş birliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ADÜ Ziraat Fakültesi ile Alman firmasının Türkiye temsilcisi arasında iş birliği

ADÜ Ziraat Fakültesi ile Alman firmasının Türkiye temsilcisi arasında iş birliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi, Alman bir firmanın Türkiye temsilciliğinin mısır üretim alanlarında yaban domuzlarına karşı uzaklaştırıcı etkisi olan bir kimyasalın ruhsatlandırma çalışmasını tamamlayarak ilgili firmaya sonuç raporunu teslim etti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi, Alman bir firmanın Türkiye temsilciliğinin mısır üretim alanlarında yaban domuzlarına karşı uzaklaştırıcı etkisi olan bir kimyasalın ruhsatlandırma çalışmasını tamamlayarak ilgili firmaya sonuç raporunu teslim etti.

Çalışma, Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. İbrahim Gençsoylu'nun destekleriyle Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Başpınar tarafından gerçekleştirildi. Sonuç raporunun imzalanması sırasında firmanın Türkiye Temsilcisi Tamer Aydıner, yakın zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı'na ruhsat için başvuruda bulunacaklarını ve en kısa sürede üreticilerin hizmetine sunmak istediklerini ifade etti. Aydıner, ayrıca başka ruhsatlandırma çalışmaları için de Ziraat Fakültesi ile iş birliğine devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. İbrahim Gençsoylu, Ziraat Fakültesi'nde başka firmalar ile de ruhsatlandırma çalışmalarının yapıldığını önümüzdeki süreçte de firmalar ile ilişkilerinin artarak devam edeceğini söyledi. - AYDIN

ADÜ Ziraat Fakültesi ile Alman firmasının Türkiye temsilcisi arasında iş birliği
ADÜ Ziraat Fakültesi ile Alman firmasının Türkiye temsilcisi arasında iş birliği
ADÜ Ziraat Fakültesi ile Alman firmasının Türkiye temsilcisi arasında iş birliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika | İspanya açıklarındaki bir gemide gaz zehirlenmesi nedeniyle 2'si Türk 3 denizci hayatını kaybetti
Son Dakika | İspanya açıklarındaki bir gemide gaz zehirlenmesi nedeniyle 2'si Türk 3 denizci hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlama programında konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlama programında konuştu: (2)
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Deniz Akkaya Fahriye Evcen Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Marcao Erol Bulut Rıza Çalımbay Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ADÜ Ziraat Fakültesi ile Alman firmasının Türkiye temsilcisi arasında iş birliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 16:22:48. #1.15#

title