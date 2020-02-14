ADÜ yükseköğrenim adaylarının tercihi olmaya devam ediyor

14.02.2020 09:16 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:16

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ortaöğretim kurumlarını kampüs alanımızda ağırlamaya devam ediyor. Yılda yaklaşık 400 liseyi ve binlerce öğrencinin ağırlandığı kampüs tanıtım etkinliklerinin bu haftaki konukları, Nazilli Fen Lisesi ile Nazilli Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri oldu.



"Hayalini Söyle ADÜ' de Gerçekleştirelim" projesi kapsamında ADÜ Merkez Kampüsü'nü 11-12 Şubat 2020 tarihlerinde ziyaret eden öğrenciler, fakülteleri ve üniversite hayatını yakından inceleme imkanı buldu.



Nazilli Fen Lisesinden 55, Nazilli Anadolu Lisesinden 160 öğrencinin katıldığı etkinlikte, öğrenciler Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi'ni ziyaret ettiler. İki gün boyunca kendi seçtikleri fakülte ve bölümlerde ADÜ öğretim üyeleri ile vakit geçiren öğrenciler, bölümler hakkında detaylı bilgi aldı, ilgili bölümlerin laboratuvar ve araştırma merkezlerinde teknik gezi imkanı buldu.



Bölüm gezilerinin ardından Atatürk Kongre Merkezi'nde Üniversite tanıtım filmini izleyen tercih aşamasındaki öğrencilere sunumlar eşliğinde fakülteler hakkında bilgiler verildi. Etkinliğin sonunda Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, Üniversitenin akademik ve sosyal imkanlarından bahsederek, kampüs hayatı ve öğrencilerin ADÜ'de bulundukları süre zarfında kendilerini nasıl geliştirebilecekleri hakkında bilgi verdi. Turgut; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in öğrencileri, kendi evlatları olarak gördüğünü, yaşadıkları her türlü sıkıntıda sonuç odaklı çözümler üreterek öğrencilerin yanında olduklarını vurguladığını belirtti.



Geleceği gençlerin inşa edeceğini ifade eden Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, "Sizler ülkemizin değerlerisiniz. Son yıllarda artan beyin göçünün aksine akıl ve bilimin ışığında aldığınız eğitimleri, ülkenize hizmet için kullanarak bizleri sizler ileriye taşıyacaksınız. Beyin göçü organizasyonunun bir parçası olmayın. Akademik eğitiminizin üstüne koymak için yurt dışına gitseniz dahi ülkemizin kalkınmasına omuz ve destek vermek için geri dönmeyi ihmal etmeyin. Bilimin ışığında aldığınız eğitim en büyük gücünüz olacak" şeklinde konuştu.



Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin, Türkiye'nin en büyük 10 üniversitesinden biri olduğunu ifade eden Hüseyin Turgut, "ADÜ, Ege'nin en prestijli üniversitesi olma hedefiyle ilerliyor. Sizlerin de gezip gördüğü gibi yabancı dilde eğitim veren Mühendislik Fakültesi, uluslararası akreditasyona sahip Veteriner Fakültesi, Türkiye'nin alanında en nitelikli akademisyenlerine sahip Tıp, Eğitim, Fen Edebiyat Fakültesi ve diğer fakültelerimizin üniversite tercihi yapacak siz gençlerimizin tercihlerinde üst sıralarda yer alması gayretimizdir. Bu vesileyle sizleri üniversitemizde ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu belirtir; sizlere refakat eden öğretmenlerinize, Üniversitemize ulaşım açısından destek olan yerel yönetimlerimize teşekkür ederiz. Sınav arifesinde sizlere başarılar ve zihin açıklığı diliyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA