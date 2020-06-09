ADÜ, yeni nesil hastanesini tanıttı
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ADÜ, yeni nesil hastanesini tanıttı

ADÜ, yeni nesil hastanesini tanıttı -ADÜ Rektörü Aldemir: "Bazı karanlık güçler engel olmaya çalışsa da burası Aydın'a gurur yaşatacak bir hastane olacak" Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

09.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:45

ADÜ, yeni nesil hastanesini tanıttı

-ADÜ Rektörü Aldemir: "Bazı karanlık güçler engel olmaya çalışsa da burası Aydın'a gurur yaşatacak bir hastane olacak"

AYDIN - Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, düzenlediği basın toplantısı ile Aydın'da sağlık turizminin de önünü açacak olan ADÜ Tıp Fakültesi Yeni Nesil Hastanesi'ni tanıttı. Toplam 27 bin metrekare kapalı alana sahip 372 yatak kapasiteli hastanede, pandemi sürecinden sonra sağlık turizmine yönelik hizmet de verileceği belirtildi.

ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yanında geçtiğimiz yıllarda temeli atılan 55+50 yoğun bakım, 233 hasta, 34 sabit pandem olmak üzere toplam 372 yatak kapasiteli hastane binasında toplantı düzenleyen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir inşaatın 9 Aralık 2020 tarihinde tamamlanacağını belirtti.

Aydın'a gurur yaşatacak son sistem hastanenin bazı özellikleri itibari ile Türkiye'de bir ilk olduğunu kaydeden Rektör Aldemir, "Teknolojik kapasitesi, konfor düzeyi ve insan kaynağı donanımı açısından önemli merkezlerden biri olacak olan ADÜ Yeni Nesil Hastane binasında pandemi süreci tamamlandıktan sonra sağlık turizmine yönelik hizmet de verilecek" dedi.

Korona virüs salgını ile Türkiye'nin çok önemli bir sınavı başarı ile verdiğini dile getiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Türkiye Cumhuriyeti bu süreçte, çok ciddi ve kararlı programlarla dünyadaki en başarılı ülkelerden birisi haline geldi. ADÜ olarak biz de sorumluluk bilinci ile Türkiye'de örnek üniversitelerden biri olduk. Bu yeni nesil hastane hazırlığımızın sadece bölgede değil, Türkiye'de örnek teşkil edecek bir takım avantajlara sahip olduğunu göreceksiniz" dedi.

ADÜ olarak Kovid-19 pandemisine karşılık bütün planları yaptıklarını ve hazır vaziyette olduklarının kaydeden Rektör Aldemir, bu konuda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmenin huzur ve mutluluğu içinde odluklarını söyledi.

Açıklamasına 'Görev ve sorumluluklarımızın farkındayız" diye devam eden Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Bu bağlamda yeni nesil hastanemiz teknik özellikleri ile sadece bölgede önderlik yapmayacak. Türkiye ve Avrupa'da çok nadir hastanelerden biri olacak" diyerek ilk başlarda ek bina olarak planlanan binada yaşanan süreçten sonra bazı değişikliklerle bu hale getirildiğini söyledi.

"Aydın olarak 2. dalgaya da hazırız"

Kovid-19 ile ilgili ikinci dalga olma ihtimaline değinen Rektör Aldemir; "Biz üniversite bu enfeksiyonun komplikasyon riskine karşı A,B,C, planları olarak tüm planlarımızı yaptık. Her türlü ihtimale karşı Aydın sonuna kadar hazırdır. Biz bu hastaneyi bir tüp geçit ile birbirine bağlayacağız. Olası bir ikinci dalga meydana çıktığında göreceksiniz ADÜ'nün bu binası Aydın'a yetecek özellikte. Yeni nesil hastanemizin teknolojik kapasitesi, konfor düzeyi ve insan kaynağı donanımı incelendiğinde, Aydın'a bir gurur yaşatacaktır. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bir marka haline gelecektir" diyerek hastanenin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Çözümleyemediğimiz statik yaklaşımlar ve karanlık güçler engel olmaya çalışıyor"

Açıklamalarının ardından inşaatı yapan firma temsilcileri ve ekibiyle birlikte gazetecilere hastane binasını gezdiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, halen çözümleyemedikleri bir takım karanlık güçlerin hizmetlere gölge düşürmeye çalıştığını ileri sürdü. Bir süre sonra sağlık turizmine de başlanacağını belirten Rektör Aldemir, "Türkiye'de Uluslararası Sağlık Turizmi Sertifikası'na sahip olan tek diş hekimliği fakültesi var. O da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi. Biz bu sağlık turizmini uluslararası boyuta neden çekiyoruz. Niteliğimiz var. Öyle bir hekim kalitesine sahibiz ki, ama ne hikmetse halen çözümleyemediğimiz statik bir takım yaklaşımlar halen çözümleyemediğimiz bir takım karanlık güçler bunun öne çıkmasına engel oluyorlar. Bunu biz öne çıkaracağız. Her şartta ne olursa olsun bunu başaracağız. Şöyle bir hastane Türkiye'de yok" ifadelerini kullandı.

ADÜ, yeni nesil hastanesini tanıttı

Kaynak: İHA

Manşet

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