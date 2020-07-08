ADÜ Veteriner Fakültesi kurban satışlarına başladı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi bünyesinde bir yılı aşkın süredir, tamamen doğal çayır ve mera ortamında, yemlerine sentetik herhangi bir katkı olmaksızın beslenen ve tüm sağlık kontrolleri fakülte bünyesindeki akademik personel tarafından yapılan kurbanlıklar,...

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi bünyesinde bir yılı aşkın süredir, tamamen doğal çayır ve mera ortamında, yemlerine sentetik herhangi bir katkı olmaksızın beslenen ve tüm sağlık kontrolleri fakülte bünyesindeki akademik personel tarafından yapılan kurbanlıklar, yaklaşan kurban bayramı ile birlikte Aydın halkının tercihine sunuldu.

Satın almak için ADÜ Veteriner Fakültesi idari birimleri ile irtibat kurularak, kurbanlıklar doğal ortamlarında görülebilecek. Tercih edilmesi halinde kendi isimlerine istedikleri hayvanı alıcılar ayırtabilecek. Kurbanlık almak isteyenlerin hayvanların kulak numarası üzerinden Veteriner Fakültesi Döner Sermaye Mutemetliği'ne 100 TL yatırarak kurbanlığını ayırtabileceklerini belirtildi.

ADÜ Veterinerlik Fakültesi'nden kurbanlık hayvan satışları ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Ayrılan kurbanlıkları almaya gelmeyen müşterilerin ödedikleri 100 TL kaparoları iade edilmez. Listede 2 Temmuz 2020 tarihli ağırlıkları verilen kurbanlıkların bedeli, ödemenin yapılacağı gün tekrar tartılarak değişen ağırlığa göre yeniden tespit edilecektir. Ayrılan hayvanların kalan bedelleri ise en geç 29 Temmuz 2020 tarihine kadar Veteriner Fakültesi Döner Sermaye Veznesine yatırılması gerekmektedir. Bu tarihe kadar bedeli yatırılmayan kurbanlıklar için satın almaktan vazgeçilmiş sayılacağı için para iadesi gerçekleşmeyecektir. Kurban ayırtmak isteyenlerin 0 256 247 07 00 numaralı santralden Dahili : 6025'e bağlanarak Şube Müdürü Yahya Özdemir ile iletişime geçmesi gerekmektedir. KDV dahil kilo satış bedeli; Dişi canlı hayvanlarda (29 TL/Kg), Erkek canlı hayvanlarda (30 TL/Kg) olarak belirlenmiştir. Kurban teslimleri en son bayramın birinci günü saat 17: 00'ye kadardır. Koronavirüs koruma tedbirleri kapsamında Veteriner Fakültesi kampüs girişinde görevli personel tarafından vücut sıcaklığı kontrolü yapılacak olup, 38 derecenin üzerinde vücut sıcaklığına sahip olanlar kampüse alınmayacak, en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir. Veteriner Fakültesi'ne kurbanlık bakmak için gelen misafirlerimizin işletmede maske takması, sosyal mesafeye dikkat etmesi ve dezenfektan kullanması zorunludur. Veteriner Fakültesi'nde kurban kesimi yapılmamaktadır." - AYDIN

Kaynak: İHA