ADÜ Teknokent'te "DNA boyası" üretildi

Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş (ADÜ Teknokent) bünyesindeki bir firma, moleküler biyoloji ve biyoteknoloji laboratuvarlarındaki analizlerde insan, hayvan ve bitki DNA'sının görünür hale gelmesi için kullanılan "DNA boyasını" yerli teknolojiyle geliştirerek kullanıma sundu.

Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş (ADÜ Teknokent) bünyesindeki bir firma, moleküler biyoloji ve biyoteknoloji laboratuvarlarındaki analizlerde insan, hayvan ve bitki DNA'sının görünür hale gelmesi için kullanılan "DNA boyasını" yerli teknolojiyle geliştirerek kullanıma sundu.

Ziraat Fakültesi Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Murat Kemal Avcı, ADÜ Teknokent bünyesinde kurduğu Kardelen Biyoteknoloji firmasında, ithalatla karşılanan DNA boyasını yerli imkanlarla üretmek için harekete geçti.

Yaklaşık 2 yıl proje üzerinde Ar-Ge çalışmaları yürüten Avcı, "Z-Dye" adını verdiği boyayı üretmeyi başardı.

Boyayı üniversite laboratuvarlarında kullanmaya başlayan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından proje bitirme belgesi alan firma, seri üretime geçmeyi hedefliyor.

Dr. Öğretim Üyesi Avcı, DNA boyasının moleküler biyoloji ve biyoteknoloji laboratuvarlarında rutin olarak kullanılan, önemli bir ürün olduğunu belirtti.

Boyanın 2 mililitresinin 70 ila 100 avro arasında değiştiğini aktaran Avcı, "Mutfakta tuz ne kadar ihtiyaçsa laboratuvar ortamlarında da bu boya o kadar gerekli. Pamuğun genetik maddesini ya da hayvanın DNA'sını aldığımızda bunları çıplak gözle göremiyoruz. Hamilelerde kan alınıyor ve genetik analiz yapılıyor... Bütün bu işlemlerde bu boya kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

"Ülke ekonomisine milyon dolarlık katkılar sunacaktır"

Boyanın çevre ve insan sağlığına zararlı olmadığını, bu yönüyle de öne çıkacağına inandığını aktaran Avcı, "Bu ürünü yurt dışından alıyoruz. Yurt dışından geldiği için zaman kaybı da oluyordu. Fakat yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz için Türkiye'nin herhangi bir yerinden sipariş verildiğinde birkaç gün içerisinde temin edilecek. Bu ürünle ülke ekonomisine milyon dolarlık katkı sunacağımıza inanıyoruz." dedi.

Avcı, DNA boyasının Kovid-19 testlerinde kullanılması için de çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi.

ADÜ Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal İyem de katma değeri yüksek bir ürünün kurumlarında üretilmesinden dolayı çok gururlu olduklarını, ürünü kısa zamanda Türkiye'deki laboratuvarların yanı sıra yurt dışına da gönderilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun