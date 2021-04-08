ADÜ tatbikatlara devam ediyor
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ADÜ tatbikatlara devam ediyor

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ADÜ tatbikatlara devam ediyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi'den (İSGB) Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi'den (İSGB) Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol koordinatörlüğünde, İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Sivil Savunma Uzmanlığı ile Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen Acil Durum ve Tahliye Tatbikatlarına Söke Kampüsü'nde devam edildi.

ADÜ-AFAM Bap Alt Yapı projesinde yer alan destek elemanı eğitimleri çerçevesinde gerçekleştirilen uygulama ve tatbikatlara, Aydın AFAD İl Müdürlüğü Eğitim Şube Birimi, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Biriminden eğitimciler ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Yardım Ekipleri katıldı.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen tatbikatlar, İSGB Koordinatörü Öğr. Gör. Nadir Savaş Öter'in İSGB, faaliyetleri ve tatbikat hakkında bilgi vermesiyle başladı.

Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter konuşmasında, ADÜ-AFAM: Afet ve Acil Durumlara Müdahale Kapsamında Destek Personelin Hazır Oluşluğunun Arttırılması projesi hakkında bilgi verdi.

Aydın AFAD İl Müdürlüğü Eğitim Şubesi tarafından Birey ve Aileler için Afet Bilinci Eğitimi verilmesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birimi eğitimcileri tarafından Yangın Eğitimi gerçekleşti.

ADÜ Sivil Savunma Uzmanı Gülay Çağatay tarafından tatbikat senaryosu anlatıldı ve teorik eğitimlerin tamamlanmasının ardından Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Gürkan Yılmaz uygulamalı olarak Söke Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bahçesinde yangın söndürme işlemini gösterdi. Yangın söndürme işlemini tüm akademik ve idari personelin uygulaması sağlandı.

Yangın eğitiminin ardından senaryo kapsamında Söke İşletme Fakültesi binası zemin katta çıkan bir yangının görülmesi, alarm verilmesi, yangının söndürülmesi, binanın tahliye edilmesi ve yaralıların binadan çıkarılması destek elemanı olarak belirlenen ekipler tarafından gerçekleştirildi. - AYDIN

ADÜ tatbikatlara devam ediyor
ADÜ tatbikatlara devam ediyor
ADÜ tatbikatlara devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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