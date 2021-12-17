ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden çifte şampiyonluk

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Üniversitelerarası Voleybol 2. Lig Maçları, ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarının şampiyon olmasıyla sona erdi.

Final müsabakalarına; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Burçin Ölçücü, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. ADÜ Binali Yıldırım Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda ADÜ'nün yanı sıra Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kadın ve erkek voleybol takımları üç gün boyunca mücadele etti.

Müsabakaların sonunda birinci olan ADÜ kadın voleybol takımına kupa ve madalya veren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, müsabakalarda yer alan bütün takımları tebrik ederek, "Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından, 6 güzide üniversitemizin katılımı ile başlayan 2.Lig Kadınlar ve Erkekler Voleybol Turnuvamızın sonuçları hayırlı olsun" dedi.

Turnuva sayesinde üniversiteler arası birlikteliğin sağlandığını, öğrenciler arası diyaloğun arttığını belirten Aldemir, fair play duygusunun yaşandığı ortamların olmasının önem taşıdığını ifade etti.

Müsabakaların sonunda kadın voleybol takımı müsabakalarında ADÜ birinci, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ikinci Süleyman Demirel Üniversitesi üçüncü oldu. Erkekler Voleybol takımlarında ise ADÜ birinci, Pamukkale Üniversitesi ikinci, Çanakale Üniversitesi ise üçüncü oldu. - AYDIN