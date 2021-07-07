ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı, Spor Bilimleri İstişare Toplantısı katıldı
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ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı, Spor Bilimleri İstişare Toplantısı katıldı

ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı, Spor Bilimleri İstişare Toplantısı katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Burçin Ölçücü, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında gerçekleşen protokol törenine ve Spor Bilimleri İstişare Toplantısı'na katıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Burçin Ölçücü, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında gerçekleşen protokol törenine ve Spor Bilimleri İstişare Toplantısı'na katıldı.

Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üniversite dekanları ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında gerçekleşen 'Bilimsel Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü' ile gençlik ve spor alanında bilimsel araştırma ve geliştirme projelerinin niteliğini artırmak amaçlanıyor.

Protokol ile çok boyutlu iş birliği projeleri gerçekleşecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuşmasında, protokolle çok boyutlu iş birliği mekanizmaları geliştireceklerini dile getirerek bunların başında gençlere ve spora yönelik Ar-Ge çalışmalarının, TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamına alınmasının geldiğini anlattı. Varank, bakanlıkların belirleyeceği önceliklere göre Gençlik ve Spor Çağrı Programı'nı hayata geçireceklerine işaret ederek, bu çağrılara başvurup başarılı bulunan projeleri yüzde 50 eş finansman modeliyle destekleyeceklerini, 2023'e kadar her yıl yeni bir çağrı açmayı planladıklarını belirtti.

"İş birliklerimiz ve bilimsel arka planımız güçlenecek"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlik ve spor alanında bilimsel araştırma ve geliştirme projelerinin niteliğini artırmak, nitelikli insan kaynağı gelişimine katkıda bulunmak, gençlerin girişimciliğini desteklemek, bilime ilgisini artırmak, kişisel, bilimsel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak konularında önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Protokolle birlikte, spor araştırmaları alanında TÜBİTAK'la kapsamlı bir çağrı programına çıkılması ve spor alanında bireysel girişimciliğin desteklenmesi gibi Türkiye'de ilk olma niteliği taşıyan önemli çalışmalar başlatılacak. Bu program sayesinde, gençlerimizi yakından ilgilendiren önemli konu başlıklarında hem iş birliklerimiz hem de bilimsel arka planımız güçlenmiş olacak" dedi.

İmza töreni sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında Spor Bilimleri İstişare Toplantısı gerçekleşti. İstişare Toplantısının ardından ise Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi (SPORDEK) 10. Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti.

SPORDEK 10. Genel Kurul Toplantısınd, spor bilimleri fakültelerine bağlı bölümlerin akreditasyon süreçleri, Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP), Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği, Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanlığının gündem maddeleri görüşüldü.

Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi, görüş ve önerilerinin ardından sona erdi. - AYDIN

ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı, Spor Bilimleri İstişare Toplantısı katıldı
ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı, Spor Bilimleri İstişare Toplantısı katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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