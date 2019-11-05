ADÜ spor alanında 141 üniversite arasında üçüncü oldu

05.11.2019 12:17

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yapılan 2018-2019 Dönemi Üniversiteler Arası Genel Madalya Dağılımı sıralamasında Adnan Menderes Üniversitesi, 141 üniversite arasından üçüncü sırada yer aldı.



Atletizm, futbol, güreş, basketbol, halter, tenis, boks, vücut geliştirme ve benzeri birçok branşta düzenlenen şampiyonalardan madalyalarla dönen öğrenciler, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun açıkladığı 2018-2019 Dönemi Üniversiteler Arası Madalya Dağılımı listesinde üçüncü sırada yer alarak büyük gurur yaşattı.



Öğrenciler 22 altın, 14 gümüş ve 10 bronz toplam 46 madalya ile ADÜ'ye bu gururu yaşatırken, spor alanındaki başarımız bir kez daha tescillenmiş oldu.



Bu başarının tesadüf olmadığını tüm branşlarda iddialı olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir "Yarışmalara katılan öğrencilerimizi, onları eğiten hocalarımızı ve bu sonuçta emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Bu başarı Üniversitemize hayırlar getirsin. Öğrencilerimize desteğimiz devam edecek" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA