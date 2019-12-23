ADÜ, Siirt Üniversitesi ile 'Kardeş Üniversite' protokolü imzalandı

23.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:09

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Siirt Üniversite arasında Siirt'te gerçekleşen törenle 'Kardeş Üniversite' Protokolü imzalandı.



ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Hacı Murat Şahin'in katılımıyla Siirt'te gerçekleşen törende Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman ve senato üyeleri de hazır bulundu.



ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir yaptığı açıklamada, ülkemizin en batısında bulunan bir üniversite ile en doğusunda bulunan bir üniversite arasında karşılıklı işbirliği adımlarının atılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, 'Kardeş Üniversite Protokolünün' iki üniversite arasında bir gönül köprüsünün oluşmasına da vesile olacağını ifade etti. Ülkenin önemli kurumlar arasında gerçekleşecek bu tür işbirliklerin çok kıymetli olduğunun da altını çizen Aldemir, "Biz bugün burada önemli bir işbirliğinin yanında, uzun yıllar sürmesini umut ettiğimiz bir gönül köprüsü de kurduk. Akademik, idari işbirliğinin yanından sahip olduğumuz değerlerin geliştirilmesi, yüceltilmesi anlamında da ortak çalışma azmimizi ortaya koyduk. İnanıyorum ki bu gibi güzel işler ülkemizin diğer kurumlarına da örnek olacaktır" dedi. Rektör Aldemir Siirt Üniversitesini ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu ve imzalanan protokolün her iki üniversitenin gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti. Daha sonra Senato Salonunda ADÜ Senato üyelerinin de katıldığı imza töreninde Kardeş Üniversite Protokolü imzalandı.



Protokol kapsamında iki üniversite arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, ortak bilimsel toplantılar, ortak projeler ile öğrenci toplulukları ve spor kulüpleri arasında ortak etkinlikler yapılması amaçlanıyor. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik gereğince, Farabi Değişim Programı kapsamında imzalanan bir başka protokolle de ADÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Hacı Murat Şahin tarafından iki üniversitenin koordinatörlüğünde yürütülecek olan 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde gençlik, eğitim, kültür ve spor' başlıklı proje konusunda senato üyelerine ve projede görev alması öngörülen akademisyenlere detaylı bir sunum gerçekleştirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA