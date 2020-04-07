ADÜ senato ve yönetim kurulu toplantısı telekonferans ile gerçekleşti Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) senato ve yönetim kurulu toplantısı, telekonferans yöntemi ile gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) senato ve yönetim kurulu toplantısı, telekonferans yöntemi ile gerçekleşti. Hizmetlerin aksamaması ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemiyle yürütülen toplantı ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in başkanlığında gerçekleşti Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve senato kurulu üyeleri ile gündemdeki konuları görüştüğü toplantıda, işleyişin aksamaması adına üniversite gündemine dair kararlar alındı. - AYDIN Kaynak: İHA