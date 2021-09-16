ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir'den Aydınlılara yurt ücretleri ve kirada öğrencilere yardımcı olma çağrısı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydınlıların üniversite eğitimi için kente gelecek öğrencileri evlatları gibi göreceklerine, yurt ve kira ücretleri konusunda yardımcı olacaklarına inandığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kente gelen öğrencilerin vatandaşlar tarafından samimiyetle karşılanacağını ifade eden Aldemir, kentin bir aile gibi davranacağına emin olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Aldemir, şöyle konuştu:

"Biliyoruz ki bu samimi şehir, öğrencilerimizi kendi çocuklarından ayırt etmeyecek. Belki bir tas sıcak çorba, belki samimi bir gülümseme ya da içten bir 'nasılsın'. Bu şehre yakıştığı gibi bu topraklarda hep var olacak. Aydınlı hemşerilerimiz, ev sahiplerimiz, yurt sahiplerimiz, halkımız Aydın'a yakıştığı gibi hep sevgi ve şefkatle evlatlarımızı ağırlayacak, mezun edip uğurlayacak. Evlatlarımızın en çok yakındığı ev kiraları ve yurt ücretleri konusunda Aydın ve Aydınlılar, mutlaka bu şefkatle ve Aydın'a yakışan hassasiyetle, bu konunun çözümünde Aydın'ın bir aile olduğunu gösterecek, evlatlarımıza yardımcı olacaktır. Bu şehrin samimiyetine, vicdanına, insanlarına güvenimiz ve inancımız tam."