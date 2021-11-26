ADÜ Rektörü Aldemir, Ziraat Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ADÜ Rektörü Aldemir, Ziraat Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
ADÜ Rektörü Aldemir, Ziraat Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, rektör-öğrenci buluşmaları kapsamında Ziraat Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, rektör-öğrenci buluşmaları kapsamında Ziraat Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Medeniyeti inşa etme yolunda gençlerin öneminin ve rolünün büyük olduğunu vurgulayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Sevgili öğrenciler geleceğimiz sizlerin omuzlarında yükselecek. Bilimin ışığında yol alan gençler olarak, Ülkemizi çok daha iyi noktalara taşıyacaksınız. Sizlere inancım tam. Unutmayın ki bizler her zaman yanınızda ve destekçiniz olacağız" dedi.

Ziraat Fakültesi Rektör-Öğrenci buluşması programı, Rektör Aldemir ve fakültenin akademisyenleri ile gerçekleşen 2021-2022 Akademik Yılı değerlendirmesinin ardından sona erdi. Toplantıya, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. - AYDIN

ADÜ Rektörü Aldemir, Ziraat Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi

ADÜ Rektörü Aldemir, Ziraat Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title