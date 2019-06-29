ADÜ Rektörü Aldemir, Sökelilerin gönlünü aldı

Söke'de bulunan üniversiteye ait tüm binaları kendisi yapan Söke'nin STK kuruluşları ile Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir bir araya geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Aydın Milletvekili Metin Yavuz tarafından düzenlenen toplantı, İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Sökeli STK Başkanlarının da katılımıyla kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi başta olmak üzere yeni açılacak bölümlerle öğrenci sayısının artmasını beklerken, son yıllarda kapanan bölümlerle şok yaşayan Sökeliler; gerçekleşen toplantıda akıllarına takına soruları yaklaşık 6 ay önce rektörlük görevine başlayan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e sorma fırsatı buldu.

Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz; "Üniversiteyle ilgili kangren olmuş konuları konuşmak, bilgi eksikliğimiz varsa tamamlamak adına iletişimle bazı hedeflere daha kolay ulaşabileceğimiz düşüncesiyle bu toplantıyı düzenledik. Rektör Hocamız da bizi kırmadı. Katılımcı herkese teşekkür ediyorum" dedi.

ADÜ'nin marka olmasını istediklerini ve bununda adımlarını atmaya başladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; yeni dönemin refakat dönemi olacağını ifade ederek, "Üniversiteyi hep birlikte ayağa kaldıracağız. Sizlerden gelecek talepler bizler için çok önemli" dedi.

"Sökelilerin Emeği Karşılıksız Kalmayacak"

Rektör Aldemir; "Söke'nin önemini biliyorum. Sökelilerin üniversite için yaptıkları yatırım ve fedakarlıkların farkındayım. Üniversitenin bütün binalarını Sökeliler yapmış. Allah sizlerden razı olsun. İlçeye üniversite kazandırmak için Sökelilerin bu kadar uğraşı ve emeği karşılıksız kalmayacak. Bize fırsat verin. Bir-bir buçuk yıl sonra Söke'de tahmininizin ötesinde gelişmeler olacak. Mimarlık Fakültesi faaliyete geçecek, İşletme fakültesi de doktora alma seviyesine gelecek" dedi.

"Üniversitenin Maalesef Master Planı Olmamış"

ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir; "Her gelen yönetim kafasına göre dağılım yapmış. Petrol istasyonları dahi açılırken, belirli bir mesafede kurallarla belirlenir. Bölümler kurulacakları yerin önemi ve önceliklerine göre belirlenmeli. Biz master planımızı hazırladık. Bundan sonra üniversitemizin fakülte ve bölümleri bu plana göre açılacak" dedi.

"Yeni Bir Sayfa Açalım"

Rektör Aldemir; "Sinerji oluşturmalıyız. Bize güç ve destek verin. Geçmiş dönemleri geride bırakalım. Yeni bir sayfa açıp, birbirimize güvenelim. İletişim halinde olalım" diye konuştu.

Toplantıda kısa zaman içerisinde Sökelilerin bir komisyon oluşturarak açılması beklenen bölümlerle ilgili çalışma yapması ve yakın zamanda Rektör Aldemir ile yeniden bir araya gelinmesi kararı alındı. - AYDIN

Kaynak: İHA