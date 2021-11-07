ADÜ rektörü Aldemir, Söke'de öğrencilerle bir araya geldi

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör-Öğrenci buluşmaları kapsamında Söke İşletme Fakültesi, Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Söke Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri ile bir araya geldi.

Öğrencilere eğitim hayatları boyunca hocalarını örnek almaları tavsiyesinde bulunan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Bu sıralarda sizin kişiliğiniz, karakteriniz ve duruşunuz oluşacak. Sizlere evlatları gibi yaklaşan, başarılı akademisyenlerden kurulu bir kadromuz var. Hocalarınız her zaman iyiliğinizi isteyecek kişilerdir; onları rol model alın. Ben evlatlarıma ne söylüyorsam size de aynı şeyi söylüyorum; sizi kendi evladımdan ayırmıyorum. Unutmayın ki anne babanız sizleri bize emanet ettiler, bizler de her zaman yanınızdayız" dedi.

Rektör-öğrenci buluşmalarının sonunda akademisyenlerle 2021-2022 Akademik yılını da değerlendiren Rektör Aldemir, program arasında öğrencilerden gelen masa tenisi isteklerini kırmayarak fakülte binasında öğrencilerle masa tenisi oynadı.

Toplantıya, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra Söke İşletme Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Turan Akkoyun, Söke Sağlık Hizmetleri (MYO) Müdürü Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl, Söke MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kamil Bircan, akademik personel ve öğrenciler katıldı. - AYDIN