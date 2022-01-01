ADÜ Rektörü Aldemir, İl Pandemi Kurulu Toplantısı'na katıldı - Haberler
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ADÜ Rektörü Aldemir, İl Pandemi Kurulu Toplantısı'na katıldı

ADÜ Rektörü Aldemir, İl Pandemi Kurulu Toplantısı'na katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Efeler Kaymakamlığı'nda gerçekleşen Covid-19 İl Pandemi Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Efeler Kaymakamlığı'nda gerçekleşen Covid-19 İl Pandemi Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleşen toplantıya, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı. Toplantıda, Covid-19 ile mücadele kapsamında Aydın'da yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler değerlendirilirken bir dizi tavsiye kararı alındı. - AYDIN

ADÜ Rektörü Aldemir, İl Pandemi Kurulu Toplantısı'na katıldı

ADÜ Rektörü Aldemir, İl Pandemi Kurulu Toplantısı'na katıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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