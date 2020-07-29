ADÜ Rektörü Aldemir, gazetecilerle buluştu Adnan Menderesi Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, gazetecilerle bir araya geldi.

Adnan Menderesi Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, gazetecilerle bir araya geldi.

ADÜ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Aldemir, o tarihte şehir dışında olduğu için 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı etkinliğini geç düzenleyebildiklerini söyledi.

Üniversitenin gazetecilere 24 saat açık olduğunu kaydeden Aldemir, "Mesai kavramı gözetmeden, meslek ilkelerine uygun, kişi ve hak ve hürriyetlerine saygılı objektif bir yayıncılık anlayışıyla, sorumluluk bilinci içinde görevlerini ifa etmeye çalışan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Konuşmanın ardından gazetecilere ADÜ Sosyal Tesisleri'ndeki imkanlardan yüzde 20 indirimli yararlanabilecekleri kart ile çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA