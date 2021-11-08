ADÜ Rektörü Aldemir, Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör-Öğrenci buluşmaları kapsamında Fen- Edebiyat Fakültesi öğrencileri ile Atatürk Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.

ADÜ kampüsünün öğrenci odaklı bir kampüs olduğuna ve öğrencilerin fikirlerine önem verdiğine vurgu yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Sevgili gençler; sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Aileleriniz sizleri bize emanet etti. Bizlerde sizi kendi evlatlarımızdan ayırmadan, bilgi ve kültür ile donatarak ailelerinize teslim edeceğiz. Ben, üniversite eğitimini bir insan atlası çalışması olarak görüyorum. Karakterinizi, kişiliğinizi ve hayatını seçme arifesinde olduğunuz bu dönemde bizler her zaman yanınızdayız" dedi. Rektör Aldemir, rektör-öğrenci buluşmasının sonunda fakültenin akademisyenleri ile 2021-2022 akademik yılını değerlendirdi.

Toplantıya, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. - AYDIN

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