ADÜ Rektörü Aldemir, Eğitim Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör-Öğrenci buluşmaları kapsamında Eğitim Fakültesi öğrencileri ile Atatürk Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantıya, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Eğitim hayatının bitmeyen bir süreç olduğunu vurgulayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğrencilere çevrelerindeki başarılı büyüklerini rol model alarak çalışmaları tavsiyesinde bulundu. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Fakültelerinizdeki hocalarınızı takip edin. Onlar her zaman sizin iyiliğinizi isteyerek yol gösterecek ve hayata hazırlanmanızı sağlayacaklardır. Bizlerin bütün gayesi; vatanını, milletini, bayrağını, ezanını seven, aidiyet duygusu olan siz gençleri geleceğe hazırlamak" dedi.

Öğrencilerin ardından fakültenin akademisyenlerinin bir araya gelmesiyle 2021-2022 Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti. - AYDIN