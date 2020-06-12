ADÜ Rektörü Aldemir, doktorun tartıştığı hasta yakınıyla görüştü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, hastanelerinde doktorla tartışma yaşayan hasta yakınını arayarak üzüntülerini bildirdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, hastanelerinde doktorla tartışma yaşayan hasta yakınını arayarak üzüntülerini bildirdi.

Prof. Dr. Aldemir, görüntülü görüştüğü hasta yakınına, olaydan basın yoluyla haberdar olduğunu ifade etti.

Büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Aldemir, şöyle dedi:

"Hiç hoş olmayan görüntülere şahit olduk. Olayı öğrendiğimiz andan itibaren hukuken idari olarak yapmamız gereken şeyleri araştırıyoruz. Birkaç gün içerisinde bir ambulans gönderip teyzemizi alıp buraya getireceğiz ve bu konuda bizzat kendim ilgileneceğim Annemle nasıl ilgileniyorsam teyzemle de o şekilde ilgileneceğim. İçiniz rahat olsun."

Olay

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, bir doktor, muayene ettiği yaşlı bir kadın hastasının sorusuna sinirlenerek karşılık vermişti.

Doktora bir hasta yakını kadın tepki göstermiş, ikili arasında sözlü tartışma yaşanmıştı.

Doktorun, hasta yakınına bağırdığı ve tartışma sırasında küfürlü ifadeler de kullandığı duyulurken, cep telefonu kamerasından çekildiği tahmin edilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Tepki toplayan görüntüler üzerine üniversite, doktorla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA