ADÜ Rektörlüğü amirallerin bildirisini kınandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü, amirallerin bildirisine karşı yayımladığı kınama mesajında, "Huzursuzluk ortamına hizmet eden zihniyeti kınıyoruz" denildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü, amirallerin bildirisine karşı yayımladığı kınama mesajında, "Huzursuzluk ortamına hizmet eden zihniyeti kınıyoruz" denildi.

ADÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ülke olarak beka mücadelesi verdiğimiz ve birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde, devletimizi uluslararası arenada zayıflatma ve ülkemizin birliğini sarsma amaçlı, milli iradenin tezahürü meclisimizi yok sayan, yüksek standartları olan demokrasimiz üzerinde açık bir tehdit unsuru olarak görülebilecek, düşünce özgürlüğü ile izahı asla mümkün olmayan, darbe dönemleri muhtıralarını hatırlatır türden ve ancak darbe özlemi içinde olanların kabul edebileceği; demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı büyük milletimizde karşılığını asla bulamayacak, sadece kargaşa ve huzursuzluk ortamı oluşturmaya namzet bir bildiri ile milletimizi sebepsiz ve edepsiz bir biçimde rahatsız etme teşebbüsü içinde olan kişiler ile bu teşebbüse onay veren, alkışlayan ve yaratılmaya çalışılan huzursuzluk ortamına hizmet eden zihniyeti kınıyoruz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı