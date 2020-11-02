ADÜ Öğretim üyesinin projesi desteklenecek
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ADÜ Öğretim üyesinin projesi desteklenecek

02.11.2020 17:47 | Son Güncelleme: 02.11.2020 17:51
ADÜ Öğretim üyesinin projesi desteklenecek

Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesinin projesi Sağlık Bilimleri alanında desteklenmeye değer bulundu.

Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesinin projesi Sağlık Bilimleri alanında desteklenmeye değer bulundu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Örenay Boyacıoğlu'nun yürütücülüğünü üstlendiği projesi, 31 Ekim 2020 de açıklanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 programı proje değerlendirme sonuçlarına göre desteklenmeye hak kazandı.

"Kastrasyona Dirençli Prostat Kanserini (CRPC) Tedavi Etmek İçin Dosetaksel Konjuge, Prostat Spesifik Membran Antijen Hedefli Aptamer Komplekslerinin Geliştirilmesi" isimli proje iki yıl sürecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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