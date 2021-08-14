ADÜ Öğretim Üyesi Yanık'tan uluslararası başarı
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ADÜ Öğretim Üyesi Yanık'tan uluslararası başarı

ADÜ Öğretim Üyesi Yanık'tan uluslararası başarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atça Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akan Yanık, ABD'nin önde gelen kitle iletişimi ve gazetecilik derneklerinden The Association For Education in Journalism and Mass Communication (AEJMC) tarafından 2012 yılından beri düzenlenen AEJMC...

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atça Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akan Yanık, ABD'nin önde gelen kitle iletişimi ve gazetecilik derneklerinden The Association For Education in Journalism and Mass Communication (AEJMC) tarafından 2012 yılından beri düzenlenen AEJMC CTEC (#AEJMC2021) Top Faculty Research Competition'da en iyi ikinci araştırma ödülüne layık görüldü.

AEJMC CTEC Gene Burd Araştırma Ödüllerinde en iyi ikinci araştırma ödülüne layık görülen Doç. Dr. Akan Yanık ve Tennessee Üniversitesi'nden (Knoxville-ABD) Dr. Mustafa Öz tarafından hazırlanan araştırma 'Fear of Surveillance: Examining Social Media Users' Perception of Surveillance and Willingness to Express Opinion on Social Media' adını taşıyor. Doç. Dr. Akan Yanık, "İletişim teknolojileri konusunda yayınlara odaklanan AEJMC CTEC Konferansına her yıl, dünyanın önde gelen üniversitelerinden, onlarca bilim insanı araştırmalarını sunmaktadır. Bu araştırmalar arasında AEJMC Bilim Kurulunun belirlediği seçkin araştırmalar ödüle layık görülmektedir. Üniversitemizi böyle değerli bir mecrada temsil etmek gurur verici" dedi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyemiz Doç. Dr. Akan Yanık'ı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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