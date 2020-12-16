ADÜ Öğretim Üyesi Seçim'in editörlüğünü yaptığı kitap yayınlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Özgür Seçim'in editörlüğünü yaptığı, 'İletişimciler Diyor ki;' adlı kitap yayınlandı.