ADÜ Öğretim Üyesi Covid-19 salgınının küresel etkilerinin araştırıldığı araştırma grubunda

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hatice Bağdatlı Aksu, ABD'den Prof. Dr. Christoph U. Correll ve İtalya'dan Dr. Marco Solmi önderliğinde, salgından etkilenen yaklaşık 40 ülkeden 200'ün üzerinde bilim insanının yer aldığı Enfeksiyon Dönemi Süresince Sağlık ve İşlevsellik üzerine yapılan Ortak Sonuçlar çalışması (The Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times-COH-FIT) çalışmanın Türkiye ayağını yürütmekte olan Prof. Dr. Nesrin Dilbaz başkanlığındaki Türkiye Çalışma Grubu'nda yer alıyor.

ADÜ Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hatice Bağdatlı Aksu çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, "Aylardır hayatımızda çok önemli bir gündem oluşturan COVİD-19 salgın döneminin dünyanın her yerinden 7'den 70'e bireylerin ruhsal ve fiziksel sağlığına etkilerini araştırmayı hedefleyen bir çalışmadır. Çalışmanın amacı salgın sürecinde fiziksel ve ruhsal sağlık için riskleri belirleyerek koruyucu önlem ve yaklaşımların oluşturulmasına yardımcı olmaktır" dedi.

Aksu, yetişkinler ve ebeveynlerinin onay vermesi halinde, 6-13 ve 14-17 yaş grubu çocuk ve gençlerin https://neuroscienze.unipd.it/redcap/surveys/?s=JA4AD83XFWlink üzerinden formu doldurabileceğini sözlerine ekledi. - AYDIN

Kaynak: İHA