ADÜ Öğretim Görevlisi Okşar'ın kitabı yayımlandı

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. İrem Gül Okşar'ın 'Öykülerim Senin Olsun' adlı kitabı yayınlandı.

Öykülerinde, Didim'in insanlarını ve tüm insanları anlattığını söyleyen Öğr. Gör. İrem Gül Okşar, "Geçmiş ve geleceğin tam ortasında bir şimdiki zamanda yaşamaya çalışan içimizden insanların anlık durum öykülerini yalnızlık mırıltısından uzak, içten ve samimi bir şekilde okuyucu ile paylaştım" dedi.

Bir öykünün yazılıp bitirinceye kadar yazarına, sonrasında okuruna ait olduğunu belirten Okşar, "Bugüne kadar okunmamış öyküler yazıp, biriktirdim; ama okuruna ulaşmayacaksa ne anlamı vardı yazdığım öykülerin? Şimdi sıra sende: Oku hepsini! Bundan sonra senindir artık öykülerim" sözleri ile okuyucularına seslendi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Yerel