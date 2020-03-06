ADÜ öğrencisi Erişmiş'in projesine TÜBİTAK'tan destek
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ADÜ öğrencisi Erişmiş'in projesine TÜBİTAK'tan destek

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Beyza Hilal Ermiş'in proje yürütücülüğünde hazırlanan 'Gıda Güvenliği Açısından Kakaolu Keklerde Akrilamd Tehlikesinin Araştırılması' isimli proje, TÜBİTAK 2209-A Üniversite...

06.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:16
ADÜ öğrencisi Erişmiş'in projesine TÜBİTAK'tan destek

(ADÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Beyza Hilal Ermiş'in proje yürütücülüğünde hazırlanan 'Gıda Güvenliği Açısından Kakaolu Keklerde Akrilamd Tehlikesinin Araştırılması' isimli proje, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.


TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı 2019 yılı 2. dönem değerlendirme sonuçlarına göre desteklenmeye hak kazanan projenin danışmanlığını Köşk Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ayşe Demet Karaman yapıyor.


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Proje ekibini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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