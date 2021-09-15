ADÜ'nün ilk kadın başhekimi görevine başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi ilk kadın başhekimi unvanına sahip olan Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş göreve başladı.

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde başhekimliğe atanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, görevini Prof. Dr. Serkan Öncü'den devraldı. Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, 1996 yılından bu yana hizmet veren hastanenin ilk kadın başhekimi unvanını alırken, önceki başhekim Prof. Dr. Serkan Öncü'ye hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini sundu. - AYDIN

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